Czym jest edukacja domowa? Bezpłatną i prawnie uregulowaną formą nauki. W prostej definicji to spełnianie obowiązku szkolnego poza murami szkoły. Dziecko formalnie zapisane jest do placówki, ale nie musi do niej chodzić, uczy się w dowolnym miejscu i czasie. Podstawę programową realizuje pod okiem rodzica lub opiekuna, który przejmuje rolę edukatora.

Z roku na rok edukacja domowa zyskuje na popularności. Rodzice cenią sobie wolność, jaką daje ten tryb nauczania. Dziecko uczy się bez presji i stresu, we własnym tempie i na własnych warunkach. Bez ocen i sprawdzianów, rozwijając pasje i zainteresowania. Może korzystać z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, aplikacji do nauki czy edukacyjnych platform.

Nauczanie domowe odpowiada także na potrzeby świadomych rodziców, poszukujących nowoczesnej edukacji, skoncentrowanej na indywidualnych potrzebach dziecka. Ta forma nauki daje przestrzeń do rozwijania kompetencji przyszłości, tak ważnych w zmieniającym się dynamicznie świecie.

Każdego, kto zastanawia się, jak wygląda nauka w edukacji domowej, Centrum Nauczania Domowego zaprasza 12 lipca o godzinie 18.00 na bezpłatny webinar.

Podczas spotkania specjaliści odpowiedzą, na pytania o procedury rekrutacji, naukę na internetowej platformie redakcyjnej, a także wytłumaczą, co wspólnego ma edukacja domowa z edukacją 4.0.

Webinar “Domowi od kuchni - poznaj nas bliżej!“ rozwieje wszelkie wątpliwości i odpowie na nurtujące pytania! Wydarzenie prowadzić będą specjaliści z Centrum Nauczania Domowego: Monika Kamińska-Wcisło, która opowie więcej na temat edukacji 4.0, Patrycja Kulig, która odpowiada za internetową platformę edukacyjną i odpowie na wszystkie pytania, dotyczące nauki u Domowych oraz Karolina Jaroni, która zajmuje się rekrutacją uczniów do Centrum Nauczania Domowego!